Олимпийская чемпионка Близнюк продолжает тренировать китайских гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк продолжает тренировать сборную Китая, сообщает главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Настя Близнюк продолжает работу со сборной Китая по художественной гимнастике», — приводит слова Винер ТАСС.

В начале августа 2024 года сборная Китая выиграла золотые медали в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Близнюк тренирует китайскую команду с 2022 года. Под ее руководством гимнастки на чемпионате мира-2023 впервые выиграли золотые медали.

30-летняя Близнюк становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также есть 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда чемпионатов мира.