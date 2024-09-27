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Сегодня, 07:57

Нагорный: «Объединение федераций позволит сделать раскрытие талантов эффективнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что объединение гимнастических федераций России станет толчком для развития разных видов спорта и позволит эффективнее раскрывать таланты в детском возрасте.

«С Олегом Валентиновичем [Белозеровым] у нас уже была встреча, он приезжал на олимпийскую спортивную базу, Андрей Федорович Родионенко, Валентина Александровна Родионенко, Василий Николаевич Титов и Юрий Дмитриевич Нагорных были на этой встрече, я в том числе. Проговорили большое количество вопросов взаимодействия развития, новые проекты, поддержка сборных команд в условиях, которые сейчас есть для российского спорта. Все это очень перспективно, поэтому, как я и говорил, объединение федераций позволит сделать одну точку входа, но при этом раскрытие талантливых ребят во всех других видах спорта эффективнее.

Потому что та же спортивная гимнастика всегда являлась базой для знакомства со спортом, после этого ты можешь понимать, каких перспектив у ребенка больше. Девочка становится высокой и растянутой, она идет в художественную гимнастику, мальчик не пластичный, но при этом верткий, может идти в батут или акробатику. В любом случае идея хорошая, есть практика международной федерации гимнастики, в которой шесть дисциплин. Думаю, что это точка роста для российской гимнастики», — цитирует ТАСС Нагорного.

1 октября будет создана федерация гимнастики России (ФГР) на базе федерации спортивной гимнастики России после объединения ее с всероссийской федерацией художественной гимнастики, федерацией прыжков на батуте России, федерацией спортивной акробатики России и всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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