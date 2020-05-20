«Необычно болела голова, пропало обоняние». Гимнастка Галкина рассказала, что переболела коронавирусом

Лидер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Екатерина Галкина рассказала о том, что переболела коронавирусом.

— Примерила корону и поняла, что не идет она мне, — написала у себя в Instagram Галкина. — Тот, кто не знает, о чем это — это о коронавирусе. Он убежал от меня, как подлый трус! Какие симптомы у меня были? Поначалу самые обычные: знобило и ломало. Через пару дней как-то необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить. Температуры у меня не было! Через 5 дней пропало обоняние, что и дало понять, что это оно и есть. Обоняние появляется после этого вируса очень нескоро, доходит до 2-3 месяцев. Поэтому в ресторанах пока я буду самым неприхотливым гостем.