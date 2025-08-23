Немка российского происхождения Варфоломеев выиграла золотую медаль ЧМ по художественной гимнастике

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике. На турнире в Рио-де-Жанейро 18-летняя спортсменка российского происхождения набрала 121,900 балла в индивидуальном многоборье.

Второй стала болгарская спортсменка Стиляна Николова, набравшая 119,300 балла, а замкнула тройку итальянка София Раффаэли — 117,950 балла.

Дарья родилась в Барнауле. С 12 лет она живет и тренируется в Германии.

Чемпионат мира

Многоборье

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 121,900 балла

2. Стиляна Николова (Болгария) — 119,300

3. София Раффаэли (Италия) — 117,950

4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,400

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 114,650

6. Анастасия Симакова (Германия) — 114,300

7. Рин Киз (США) — 112,650

8. Ева Брезалиева (Болгария) — 112,200

9. Барбара Домингос (Бразилия) — 112,200

10. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 110,900