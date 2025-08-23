Немка российского происхождения Варфоломеев выиграла золотую медаль ЧМ по художественной гимнастике
Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике. На турнире в Рио-де-Жанейро 18-летняя спортсменка российского происхождения набрала 121,900 балла в индивидуальном многоборье.
Второй стала болгарская спортсменка Стиляна Николова, набравшая 119,300 балла, а замкнула тройку итальянка София Раффаэли — 117,950 балла.
Дарья родилась в Барнауле. С 12 лет она живет и тренируется в Германии.
Чемпионат мира
Многоборье
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 121,900 балла
2. Стиляна Николова (Болгария) — 119,300
3. София Раффаэли (Италия) — 117,950
4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,400
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 114,650
6. Анастасия Симакова (Германия) — 114,300
7. Рин Киз (США) — 112,650
8. Ева Брезалиева (Болгария) — 112,200
9. Барбара Домингос (Бразилия) — 112,200
10. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 110,900