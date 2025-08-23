Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

23 августа 2025, 03:30

Немка российского происхождения Варфоломеев выиграла золотую медаль ЧМ по художественной гимнастике

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Варфоломеев.
Фото Reuters

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла золотую медаль чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике. На турнире в Рио-де-Жанейро 18-летняя спортсменка российского происхождения набрала 121,900 балла в индивидуальном многоборье.

Второй стала болгарская спортсменка Стиляна Николова, набравшая 119,300 балла, а замкнула тройку итальянка София Раффаэли — 117,950 балла.

Дарья родилась в Барнауле. С 12 лет она живет и тренируется в Германии.

Чемпионат мира

Многоборье

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 121,900 балла

2. Стиляна Николова (Болгария) — 119,300

3. София Раффаэли (Италия) — 117,950

4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,400

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 114,650

6. Анастасия Симакова (Германия) — 114,300

7. Рин Киз (США) — 112,650

8. Ева Брезалиева (Болгария) — 112,200

9. Барбара Домингос (Бразилия) — 112,200

10. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 110,900

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Художественная гимнастика
Читайте также
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФГР отозвала иски против Международной федерации гимнастики

Гимнастка Луговских: «Лишь в 22 года мне объяснили, как правильно тренироваться с точки зрения выстраивания процесса»
Новости
RSS RSS
Все новости