Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом Международной федерации гимнастики
Россиянка Наталья Кузьмина заняла должность почетного вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также почетными вице-президентами стали Маргарет Алквист из Швеции и Хорст Кунце из Германии.
Отмечается, что должности они получили за многолетний вклад в гимнастику.
5 ноября Кузьмина не была допущена на выборы председателя технического комитета Международной федерации гимнастики, который она возглавляла.
Имя россиянки фигурирует в скандале, связанном с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку — потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.
Дополнительная информация:
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3378
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