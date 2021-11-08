Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом Международной федерации гимнастики

Россиянка Наталья Кузьмина заняла должность почетного вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также почетными вице-президентами стали Маргарет Алквист из Швеции и Хорст Кунце из Германии.

Отмечается, что должности они получили за многолетний вклад в гимнастику.

5 ноября Кузьмина не была допущена на выборы председателя технического комитета Международной федерации гимнастики, который она возглавляла.

Имя россиянки фигурирует в скандале, связанном с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку — потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.