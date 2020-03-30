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«Начали превращаться в собак». Утяшева показала необычную домашнюю вечеринку на карантине

10:39
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Двукратная чемпионка Европы и обладательница Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала в своем Instagram, как они с семьей проводят время на карантине из-за коронавируса.

— Шел N-ый день самоизоляции, мы начали превращаться в собак, — подписала Утяшева размещенный видеоролик. — Маме грим накладывать не надо, я уже похожа на чау-чау. P. S. тематику домашней вечеринки выбирали дети.

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