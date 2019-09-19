Пятикратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр-1996 Яна Батыршина отметила, что во времена ее выступлений пробиться в художественной гимнастике было гораздо сложнее.

— Нагрузка была двойная, — цитируют «РИА «Новости» Батыршину. — Ирина Александровна (Винер-Усманова) тогда еще не имела в художественной гимнастике такого «веса». А мы с Аминой Зариповой вообще приехали из Узбекистана, вдруг стали россиянками, и в России нас тоже «зажимали»: не поняли, почему одна вдруг стала первым номером сборной среди сениорок, а вторая — среди юниорок.

В России все были возмущены этим фактом, а нам потом еще и на мировой арене нужно было доказывать, что мы не просто так эти свои позиции занимаем. Было сложно, но это хорошее время