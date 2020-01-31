Москва примет чемпионат Европы по художественной гимнастике
16:55
Москва примет чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года, информирует пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).
Ранее стало известно, что в 2020-м соревнования пройдут в Киеве, в 2021 году — в Варне, а в 2022 году — в Тель-Авиве.
Последний раз чемпионат Европы проходил в России в Нижнем Новгороде в 2012 году.
Breaking news ... The 2023 European Championships in Rhythmic Gymnastics will be held in Moscow ??!#rhythmic #gymnastics pic.twitter.com/bg2Md4pTc8— UEG (@UEGymnastics) January 31, 2020
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