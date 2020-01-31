Москва примет чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года, информирует пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Ранее стало известно, что в 2020-м соревнования пройдут в Киеве, в 2021 году — в Варне, а в 2022 году — в Тель-Авиве.

Последний раз чемпионат Европы проходил в России в Нижнем Новгороде в 2012 году.