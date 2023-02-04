Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 10:47

Международная федерация гимнастики обсудит вопрос допуска россиян в начале марта

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Президент FIG Моринари Ватанабэ.
Фото Global Look Press

Международная федерация гимнастики (FIG) обсудит вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в начале марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«В European Gymnastics в минувшие выходные прошло краткое обсуждение этого вопроса. Пришли к выводу, что на данный момент остается в силе решение от марта 2022 года, согласно которому спортсменам из России и Беларуси не разрешается участвовать в европейских соревнованиях по гимнастике, включая чемпионат Европы. Прозвучавшие заявления МОК и FIG слишком неясны, чтобы выносить какое-то иное решение. European Gymnastics спросила FIG, могут ли они связаться с МОК для большей ясности, и FIG сообщила, что обсудит эту тему на встрече 1 и 2 марта», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы European Gymnastics.

С 1 по 2 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет очередное заседание исполкома FIG.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования. В этот же день в Международной федерации гимнастики поддержали рекомендации МОК по допуску российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Спортивная гимнастика. «Мы должны делиться своим мнением с Россией». Скандальный конгресс FIG обошелся без резких движений

Источник: https://tass.ru/sport/16961269
1
Читайте также
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Олимпийский комитет Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян
Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
Международный союз велосипедистов поддержал МОК в вопросе допуска россиян на соревнования
Журова: «Верю, что нас допустят до Олимпиады-2024. Но поедем ли мы?»
Министр спорта Польши заявил, что 40 стран готовы выступить против участия России в Олимпиаде-2024
Российская лыжница Ступак потренировалась в Италии и взбесила норвежцев. Чем они недовольны?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родионенко: «У нас появились большие надежды к допуску наших спортсменов на важные старты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости