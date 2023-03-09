Мария Захарова: «Отстранение Винер от соревнований является дискриминацией российского спорт»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной Ирины Винер от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Все, что они рассматривают для себя в качестве неподъемной конкуренции, которую они не могут выиграть на катке, татами или на бирже, с их точки зрения подлежит уничтожению. Именно так. Они уничтожают все: морально, физически — неважно», — приводит слова Захаровой «Известия».

Представитель МИД РФ отметила, что Винер является не просто тренером, а человеком-легендой, который «во многом создал нынешнюю мировую художественную гимнастику».

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей, и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта. Ни одной только его ветки, это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», — добавила Захарова.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.