Мария Толкачева: «Помешали лишние шаги и шарахание за предметами»

Капитан сборной России в групповых упражнениях Мария Толкачева объяснила, почему команда не сумела взять два золота в отдельных видах программы на чемпионате мира. Россиянки в групповых упражнениях с пятью мячами взяли бронзу, а победила Япония.

— В мячах оценка получилась гораздо ниже из-за шагов, из-за, если так можно сказать, шараханий за предметами, — отметила Толкачева. — Сейчас это очень дорого стоит. Мы не остались ждать выставления баллов, потому что у нас было очень мало времени на подготовку к второму финалу — мы выступали с мячами шестыми, а с булавами и обручами третьими. Надо было переодеться, заменить прическу, чтобы был полноценный образ. И, конечно, подготовить программу. (Антон Бабошин)