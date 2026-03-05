Борисова выиграла два золота на чемпионате России по художественной гимнастике

Мария Борисова заняла первое место в соревнованиях с булавами на чемпионате России по художественной гимнастике 2026 года.

18-летняя спортсменка набрала 30,5 балла за свое выступление. Второй стала Арина Ковшова (29,7 балла), третьей — Ульяна Янус (28,75).

Также Борисова выиграла упражнение с лентой с результатом 30,2 балла. Серебро у Евы Кононовой (29,45), бронза — у Александры Борисовой (27,8).

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в Москве и завершится 6 марта.

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