Мария Борисова победила в многоборье на первом этапе Кубка сильнейших в Москве

Чемпионка России Мария Борисова победила в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

По итогам упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой спортсменка набрала 116,30 балла. Второе место заняла Владислава Шаронова (113,65), на третьей строчке — Ульяна Янус (113,20).

Первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике продлится до 4 мая.