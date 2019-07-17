Мамун и Сухоруков ждут ребенка

Олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Спортсменка и ее супруг, двукратный чемпион мира Александр Сухоруков ждут ребенка.

23-летняя Мамун является семикратной чемпионкой мира (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015) и олимпийской чемпионкой (2016) по художественной гимнастике. С 2017 года замужем за Сухоруковым.

31-летний российский пловец дважды выигрывал чемпионат Европы (2010 - 2 раза). Является серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине.