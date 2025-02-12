Лепарская прокомментировала решение Винер об отставке

Главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская заявила, что вклад подавшей в отставку с поста главного тренера сборной России Ирины Винер в развитие мировой художественной гимнастики огромен.

«Ирина Александровна — мудрая женщина. Если она приняла такое решение, то понимает, зачем это сделала. Ее вклад в развитие мировой художественной гимнастики огромен, тут даже обсуждать нечего. Разве есть кто-то на планете Земля, кто считает по-другому?» — приводит слова Лепарской ТАСС.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

76-летняя Винер возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.