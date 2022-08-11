Латвийской гимнастке Полстяной разрешили выступить на чемпионате мира за свой счет

Латвийская федерация гимнастики (LVF) разрешила Елизавете Полстяной принять участие в чемпионате мира по художественной гимнастике за свой счет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

9 августа состоялось заседание правления LVF, на котором было принято решение о том, что Полстяная может продолжать выступать на соревнованиях ща свой счет. Организация направила спортсменке официальное письмо, на которое она должна ответить в течение недели.

Генеральный директор LVF Наталия Прокофьева заявила, что федерация не может обеспечить участие Полстяной в соревнованиях за счет средств организации, которые поступают не из государственного бюджета.

19-летняя Полстяная начинала карьеру в России, с 2018 года она представляет Латвию. 6 августа спортсменка сообщила, что ей запретили выступать на чемпионате мира. По ее словам, ей было направлено письмо с ультиматумом, согласно которому она должна или отказаться от российского гражданства, или быть исключенной из сборной Латвии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике-2022 пройдет в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.