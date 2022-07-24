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Крамаренко одержала победу на турнире «Хрустальная роза» в упражнениях с лентой и булавами

Алексей Еремин
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Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу на международном турнире «Хрустальная роза» в упражнениях с лентой и булавами в Минске. Ранее спортсменка на соревнованиях по художественной гимнастике в Белоруссии заняла второе место в упражнении с обручем.

За выступление с лентой Крамаренко получила 36,5 балла, второе место на турнире заняла представительница Белоруссии Анастасия Салос (34,55 балла), третье — россиянка Мария Победушкина из Ульяновска (33,1 балла).

В упражнении с булавами Карамаренко набрала 36,7 балла. Серебряный призером соревнований в дисциплине стала белорусская спортсменка Алина Горносько (36,3 балла), бронзвовой медалисткой — россиянка Арина Аверина (32,5 балла).

Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске проходил с 22 по 24 июля.

Арина Аверина
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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Крамаренко заняла второе место на турнире «Хрустальная роза» в упражнении с обручем
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