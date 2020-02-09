Лала Крамаренко о бронзе «Гран-при»: «До уровня сестер Авериных мне еще далеко»

15-летняя российская гимнастка Лала Крамаренко заняла третье место в индивидуальных соревнованиях с мячом на московском этапе «Гран-при». Спортсменка поделилась своими впечатлениями от выступления, а также рассказала, что прежде всего ей нужно победить себя.

— Бронза для меня хороший результат, потому что я только перешла из юниорок, и до Арины с Диной (Авериных) мне еще очень далеко, — сказала Крамаренко. — И девочки из других стран также становятся только сильнее, усложняются программы. Мне очень приятно соревноваться с ними, хотя надо еще очень много работать

— Что было самое сложное?

— Больше всего боролась с волнением, так как это первый старт на взрослом уровне и прежде всего мне нужно победить саму себя. Еще у меня иногда не получаются сложные двойные повороты. (Петр Григоренко)

Первое место в соревнованиях с мячом заняла другая российская спортсменка Дина Аверина. В индивидуальных соревнованиях с обручем золото выиграла Екатерина Селезнева, а сборная России победила в групповых упражнениях с пятью мячами.