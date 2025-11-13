Хабирова победила в упражнении с лентой на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Российская гимнастка Элина Хабирова стала чемпионкой упражнения с лентой среди преюниорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025.

Второе место заняла белоруска Вера Конопацкая, третье — представительница Болгарии Радина Стоянова.

К старту Хабирова готовилась в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой под руководством тренера Ольги Минигалиной и хореографа Екатерины Беловой.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».