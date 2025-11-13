Малинина выиграла многоборье турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open по программе преюниорок

Российская гимнастка Вероника Малинина стала чемпионкой многоборья международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025 по программе преюниорок.

Второе место заняла еще одна россиянка — Карина Богданова, третье — Ксения Бондаренко из Белоруссии.

Также Малинина завоевала три золотые медали в отдельных видах по программе преюниорок: в скакалке, обруче и булавах. Тренерами спортсменки являются Алина и Ирина Гусаровы, а хореографом — Екатерина Белова.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».