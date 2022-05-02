Крамаренко выиграла многоборье на международном турнире по художественной гимнастике

Россиянка Лала Крамаренко заняла первое место в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике в Москве.

Спортсменка после выступлений с четырьмя снарядами набрала 155,75 балла. Второе место заняла россиянка Мария Победушкина (138,85 балла), третий результат показала Диана Чугунихина (138,70).

Московский международный турнир по художественной гимнастике проходит с 1 по 3 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В понедельник также будут разыграны медали в командном многоборье среди взрослых спортсменок и юниорок. В этом турнире участвуют только российские гимнастки.

3 мая в заключительный день соревнований определятся призеры в упражнениях с отдельными снарядами.