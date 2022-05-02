Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 16:58

Крамаренко выиграла многоборье на международном турнире по художественной гимнастике

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Россиянка Лала Крамаренко заняла первое место в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике в Москве.

Спортсменка после выступлений с четырьмя снарядами набрала 155,75 балла. Второе место заняла россиянка Мария Победушкина (138,85 балла), третий результат показала Диана Чугунихина (138,70).

Московский международный турнир по художественной гимнастике проходит с 1 по 3 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В понедельник также будут разыграны медали в командном многоборье среди взрослых спортсменок и юниорок. В этом турнире участвуют только российские гимнастки.

3 мая в заключительный день соревнований определятся призеры в упражнениях с отдельными снарядами.

Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Сергей Федоров может бросить ЦСКА и стать главным тренером «Детройта». Это вообще реально? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер-Усманова анонсировала гимнастические международные турниры в Белгороде и Ярославле
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости