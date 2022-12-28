Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 16:30

Крамаренко стала лучшей в упражнениях с обручем, мячом и булавами на турнире в Москве

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Россиянка Лала Крамаренко победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами на международном турнире по художественной гимнастике «Новогодняя елка спорта».

За упражнения с обручем 18-летняя гимнастка получила 38,35 балла. Второе место заняла Анастасия Гузенкова (38,15), третье — Майя Колобовникова (37,30). В упражнениях с мячом Крамаренко набрала 40,20 балла. Второй стала Анна Попова (40,05), третьей — Карина Киреева (36,55). В упражнениях с булавами Крамаренко разделила первое место с Марией Борисовой. Обе спортсменки показали результат 37,95 балла. Третья позиция у Поповой (37,80).

Крамаренко снялась с финала в упражнениях с лентой. Лучший результат показала Попова (40,00), второе место у Владиславы Николаенко (37,75), третье — у Борисовой (36,90).

Лала Крамаренко
0
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер считает, что экс-гимнастка сборной России Симакова не выступит на Олимпиаде-2024

Крамаренко рассказала, что не теряет надежды выступить на Олимпиаде в Париже
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости