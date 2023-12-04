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Сегодня, 18:48

Крамаренко планирует выступить на турнире Алины Кабаевой в Китае

Алина Савинова
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Российская гимнастика Лала Крамаренко рассказала, что планирует отправиться на международный турнир «Небесная грация», который состоится с 15 по 17 декабря в Пекине.

«Соревнований очень много, не останавливаемся, идем вперед. Девочки из сборной приезжают, видимся, общаемся. Живу сегодняшним днем, но мы планируем поехать в Китай. Готовим программу», — приводит ТАСС слова спортсменки.

18-летняя Крамаренко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

На международном турнире, который проходил в Екатеринбурге с 3 по 4 декабря в рамках финала Кубка России, спортсменка победила во всех индивидуальных упражнениях.

Источник: https://tass.ru/sport/19449371
Лала Крамаренко
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