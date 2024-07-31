Крамаренко перенесла операцию на ноге

Чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко перенесла операцию на ноге. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Гимнастка также отметила, что операция прошла успешно.

Последними соревнованиями, в которых принимала участие Крамаренко, стали Игры БРИКС в Казани. 19-летняя спортсменка победила в многоборье и в упражнении с лентой. При этом, после выступлений девушка не могла сдержать слез, поскольку выходила на ковер с травмой.