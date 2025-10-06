Художественная гимнастика
Сегодня, 11:05

Крамаренко надеется в ближайшее время получить нейтральный статус

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о ходе восстановления после травмы и надеждах получить нейтральный статус.

В январе 2025 года 20-летняя спортсменка перенесла операцию на колене. Крамаренко выразила надежду, что сумеет выступать на соревнованиях в этом году.

«Безусловно, я рассчитываю, что, когда вернусь в зал, получится поехать, получить нейтральный статус, пока его нет. Но надеюсь, что в ближайшем будущем будет», — цитирует Крамаренко ТАСС.

20-летняя Крамаренко — чемпионка Европы 2021 года в командном зачете и победительница чемпионата России 2024 года.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
