Кононова и Ковшова завоевали золотые медали на ЧР по художественной гимнастике
Гимнастки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ева Кононова и Арина Ковшова стали победительницами соревнований с обручем и мячом на чемпионате России по художественной гимнастике.
Кононова за свое выступление с обручем получила 30 баллов. Второе место заняла Анастасия Власенко (29 баллов), третье — Ульяна Янус (28,9).
Ковшова в упражнении с мячом получила 28,8 балла. Серебро турнира завоевала Милена Щенятская (26,95), бронзу — Карина Киреева (26,3).
Чемпионат России проходит с 27 февраля по 6 марта в Москве.
Чемпионат России по художественной гимнастики-2026
Упражнение с обручем
1. Ева Кононова (Тюменская область — «Небесная грация») — 30
2. Анастасия Власенко (Москва) — 29
3. Ульяна Янус (Омская область) — 28,90
Упражнение с мячом
1. Арина Ковшова (Новосибирская область — «Небесная грация») — 28,80
2. Милена Щенятская (Ростовская область) — 26,95
3. Карина Киреева (Москва) — 26,30