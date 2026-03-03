Кононова и Ковшова завоевали золотые медали на ЧР по художественной гимнастике

Гимнастки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ева Кононова и Арина Ковшова стали победительницами соревнований с обручем и мячом на чемпионате России по художественной гимнастике.

Кононова за свое выступление с обручем получила 30 баллов. Второе место заняла Анастасия Власенко (29 баллов), третье — Ульяна Янус (28,9).

Ковшова в упражнении с мячом получила 28,8 балла. Серебро турнира завоевала Милена Щенятская (26,95), бронзу — Карина Киреева (26,3).

Чемпионат России проходит с 27 февраля по 6 марта в Москве.

Чемпионат России по художественной гимнастики-2026

Упражнение с обручем

1. Ева Кононова (Тюменская область — «Небесная грация») — 30

2. Анастасия Власенко (Москва) — 29

3. Ульяна Янус (Омская область) — 28,90

Упражнение с мячом

1. Арина Ковшова (Новосибирская область — «Небесная грация») — 28,80

2. Милена Щенятская (Ростовская область) — 26,95

3. Карина Киреева (Москва) — 26,30