Солдатова рассказала, как пережила травлю со стороны болельщиков

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о том, как смогла пережить травлю болельщиков.

— 2017-й год был самым тяжелым, — приводит слова Солдатовой РИА Новости. — Потом, в 2018-м, я пропустила чемпионат Европы: снова сломанная нога. Тогда мне было уже легче это пережить, потому что был опыт прошлого года. Плюс, когда тот год только начался, началась травля со стороны болельщиков: стали писать о том, какие сестры Аверины крутые и какая Солдатова медленная, она не должна быть лидером, Аверины лучше. И для меня это было шок: как, за что? Потом Аверина выиграла Гран-при, затем выиграла чемпионат России, и все вот так вот пошло-пошло-пошло.

Добил меня чемпионат Европы — я выступила отлично, без ошибок в финале, но из-за новых правил у них был чуть-чуть лучше набор, буквально на две десятых, и так и получилось, что в итоге разница была крохотная. Помню, стою я на пьедестале, улыбаюсь, а у меня текут слезы. Потом пропустила чемпионат мира, это для меня тоже был удар, было очень тяжело. А потом возвращаться, восстанавливать свое имя, заново занимать место в сборной было очень тяжело. Неимоверно тяжело. И все это на фоне постоянных вбросов про то, что «Солдатова медленная, Солдатова уже изжила себя, а Аверины молодцы, посмотрите, они лучше всех, лучше Солдатовой».

К сожалению, я завишу от чужого мнения. В 2017 году эти комментарии меня очень сильно подкосили психологически. А в 2018-м, когда я сломала ногу, меня стали так поддерживать, как никогда. Я была в шоке. Вот я сейчас рассказываю, и у меня прям мурашки по коже, потому что я была просто ошеломлена тем, насколько сильная у меня была поддержка, тем, сколько людей за меня болеют.