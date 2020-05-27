Чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью «СЭ» рассказала о причинах таких заболеваний как анорексия и булимия у бывших спортсменок.

— Я имею право говорить только о своем виде спорта, в котором я была с 4 до 20 лет. И абсолютно честно вам скажу, что в сборной России у Ирины Винер голодом спортсменок не морят, — отметила Утяшева. — Например, на завтрак — яйцо, овощи, немного фруктов, напиток из сухофруктов. Или может быть свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом. Если сейчас есть необходимость сбросить вес, тебе не дадут хлеба с маслом, но все остальное-то будет. На обед — овощной суп, рыба или рыбные котлеты на пару, куриная грудка с гречкой, снова овощи. Разве это голод? Это нормальное правильное питание, просто не как дома у бабушки с пирожками и всем прочим. Да, когда мы видели, как у футболистов стол ломится от вкусной еды, было обидно. Но с годами понимаешь, что именно наш набор продуктов — самый правильный. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Утяшевой — скоро в «СЭ»