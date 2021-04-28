Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой вспомнила о том, что выступала на чемпионате Европы 2008 года в Нижнем Новгороде, несмотря на ужасное самочувствие.

— К чемпионату Европы перед Олимпиадой я не готовилась. За пять дней до соревнований у меня была температура 40. Меня обкалывали полностью, Ирина Александровна сказала: «Не выступай на Европе, ты всяко на Олимпиаду поедешь». Но я предусмотрительная. Я понимала, что на чемпионат Европы поедет молодая девочка, подающая надежды. Саша Меркулова уже была чемпионкой Юношеской олимпиады. И у нее был типаж Алины Кабаевой — Ирина Александровна обожала ее, видела в ней будущее российской гимнастики. Она очень талантливая.

Вместе с ней мы готовились к чемпионату Европы, а я заболела ангиной. Ирина Александровна приходит ко мне и говорит: «Отдыхай». Я рассчитала, что, если не еду на Европу, чисто теоретически Саша может выиграть ее перед Олимпиадой. Что это значит? Что она фаворитка Игр. А я вот заболела, старуха. Я понимала, что могу упустить свой шанс, к которому шла четыре года после первой Олимпиады. И подумала, что любыми путями выйду на этот чемпионат. Мне сделали капельницу, но у меня сильно болела левая стопа. И до сих пор так и осталось. Мне предложили сделать обезболивающий укол. А я в обморок падала все время на УМО (углубленное медицинское обследование. — Прим. «СЭ»). Мне брали кровь, а я падала в обморок. Соответственно, мне не сделали укол, все время давали обезболивающие таблетки. После выступления через два часа я уже не чувствовала своего тела — выпила штук 10 таблеток. После каждого вида пила.

22-летняя на тот момент Канаева выиграла чемпионат Европы-2012 в многоборье, а затем — Олимпиаду в Лондоне. 16-летняя Александра Меркулова заняла на ЧЕ-2012 второе место в многоборье, но перед Играми-2012 со ссылкой на травму была заменена в заявке сборной России на Дарью Дмитриеву. Канаева завершила карьеру в 2013 году, а Меркулова — два года спустя.

(Анна Соколова)

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