Итоговый медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике

В японском Китакюсю завершился чемпионат мира по художественной гимнастике.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете соревнований, на счету национальной команды 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Отметим, что на этом турнире 5 золотых медалей завоевала Дина Аверина, благодаря чему она стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).

Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии, которая завоевала 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. На третьей строчке — Белоруссия (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы), на четвертой — Япония (2 бронзы).

Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2022 году в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября 2022 года.