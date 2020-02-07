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Источник: номер Солдатовой остается в гала-концерте Гран-при Москвы

11:47
Александра Солдатова. Фото РИА Новости
Александра Солдатова. Фото РИА Новости
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Показательный номер гимнастки Александры Солдатовой остался в программе гала-концерта в рамках Гран-при Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Гран-при Москвы пройдет с 7 по 9 февраля, гала-концерт запланирован на воскресенье. Репетиция номера Солдатовой проходит без участия спортсменки, но в зале включается музыка.

Ранее гимнастка опровергла сообщения, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована после попытки суицида.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

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