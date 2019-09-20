Ирина Винер-Усманова: «Выиграть две медали в олимпийском виде программы очень важно»

Глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвела итоги личного многоборья на чемпионате мира в Баку, где Дина Аверина одержала победу, а ее сестра Арина стала второй.

— Очень довольна и рада, что две российских гимнастки снова стоят на пьедестале чемпионата мира, — подчеркнула Винер-Усманова. — На прошлом турнире их разбавила Линой Ашрам из Израиля, но теперь Дина и Арина снова вместе друг за другом, причем разрыв между ними очень маленький, всего 0,3 балла. Арина великолепно сделала последнее упражнение с булавами, под русскую народную музыку из репертуара ансамбля Игоря Моисеева. День был очень серьезный, разыгрывались медали в олимпийской дисциплине, поэтому выиграть две награды накануне Игр очень важно. Девочки держались молодцом — Дина сделала ошибку, но потом выправилась своими и моими очень серьезными усилиями. Как говорится, бог прислал мне нужные слова, которыми я смогла убедить Дину работать дальше. Я докладывала им все оценки, они взрослые девочки и знают, что нужно делать, чтобы показать нужный результат.



— Арина расплакалась после выступления.



— Потому что она получила высшую оценку соревнований — 24,050 балла.



— Вы сами растрогались?



— Нет, никогда не позволяю себе этого делать. Есть радость и есть огромный труд, который даже не дал мне возможность выйти на последний вид и вывести Арину. Чувствовала себя полностью опустошенной. Тем более, что завтра начинаются групповые упражнения. К сожалению или к радости, я многостаночница, и приходится работать, как говорит президент нашей страны, как раб на галерах.



— Что ждет девочек дальше?



— Отдых, а потом новые программы. У них впереди еще клубный чемпионат мира в Японии, а потом будем делать программы к Олимпийским играм. Идеи всегда есть. (Антон Бабошин)