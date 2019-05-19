Ирина Винер-Усманова: "Результатом чемпионата Европы довольна, но работы еше много"

Президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата Европы в Баку. Россиянки завоевали все восемь золотых медалей турнира и взяли три серебра.

- Когда-то один из руководителей нашей страны сказал: "Все оценивается по результату", - цитирует ТАСС Винер-Усманову. - Если оценивать по результату и вынести окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы, и три серебряные тоже у нас. Результат выше быть не может, как говорится. Должны быть все довольны, и я - в том числе. - Как говорил один мой учитель: "Бог знает на "пять", я - на "четыре", а вы и все остальные - на "тройки". Работы еще очень много предстоит, к чемпионату мира готовиться, к Европейским играм.

Очень много неточностей я заметила, много замечаний есть, которые будем отрабатывать. Очень хорошо выступили юниоры, которые будут выступать в Москве на первом чемпионате мира среди юниоров. Но тоже есть много моментов, которые нужно было проработать.