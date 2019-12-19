Ирина Винер-Усманова: «Порядочные спортсмены не должны пострадать»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова поддержала решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Ряд обвинений в адрес российского спорта действительно были справедливы — у нас есть грязные хвосты, за которые нужно держать ответ, — цитирует Винер-Усманову ТАСС. - Но чистые спортсмены не могут отвечать за грехи тех спортсменов и чиновников, которые их совершил, они должны иметь право выступать на Олимпийских играх под своим флагом и со своим гимном. Поэтому решение РУСАДА идти через суды — единственно верное, другого выхода у нас нет.

Я могу привести в пример слова, неоднократно сказанные главой МОК Томасом Бахом в прессе, — спорт и политика несовместимы, их нельзя смешивать. А также слова нашего президента Владимира Путина — коллективная ответственность неприемлема. Что касается спортсменов — они как работали, так и будут работать. Порядочные спортсмены не должны пострадать.