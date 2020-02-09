Ирина Винер-Усманова об итогах «Гран-при»: «Осуществилась мечта всей моей жизни»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова? оценила выступления российских спортсменок на московском этапе «Гран-при» и заявила, что осуществила мечту всей своей жизни.

— Закончились первые соревнования в олимпийском году. Мы показали новые программы, — сказала Ирина Винер-Усманова. — Это было нелегко, так как мы полностью изменили программы групповых и индивидуальных упражнений по сравнению с прошлым годом. Я замахнулась на достаточно серьезную музыку, «Половецкие пляски», и мечтала поставить эту программу всю жизнь, но мечта осуществилась только в этом году. Девочки смогли вытащить эту программу с большим трудом. Но я была бы очень рада если бы они сделали все также на Олимпийских играх, так как они получили очень высокие баллы.

— Что скажете об индивидуальных упражнениях?

— У многих девочек в индивидуальных упражнениях также новые программы. И я рада, что у нас есть молодые спортсменки, которые уже занимают места на пьедестале. Я считаю, что на сегодняшний день у нас все хорошо. Главное — это здоровье и нам нужно девочек беречь. (Петр Григоренко)