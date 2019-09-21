Ирина Винер-Усманова: «Мы получили высшую оценку всего сезона»

Глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высоко оценила выступление сборной России в упражнениях с мячами в ходе группового многоборья на чемпионате мира в Баку. Также объяснила, в чем сложность программы, которая вывела команду на первое место.

— В групповых упражнениях выступать сложнее, чем в личных, — отметила Винер-Усманова. — Группа — единый организм. Вот что важнее, сердце или печень? А здесь все — и сердце, и печень, и селезенка. А мы сегодня получили высшую оценку даже не соревнований, а всего года. 30 баллов еще никому не ставили, ни одной команде ни в одном упражнении. Мы сделали такую сложность в таком темпе, что уму непостижимо.

— А в чем именно сложность?

— Количество соединений, элементов и связок, которые они сделали за две с половиной минуты. Такой темп пока сделать пока никто не может. Но это очень и очень рискованно, потому что девочки бросают предметы на пустые места, понимаете. А потом туда добегают, это крайне сложно. (Антон Бабошин)