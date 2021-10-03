Ирина Винер-Усманова: «Аверины вдвоем пойдут на Олимпиаду-2024»

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова надеется, что сестры Аверины выступят на Олимпийских играх в Париже.

«Над нами Бог. Мы живем сегодняшним днем. Сегодня мы видим, как они готовы, как они блестяще выступали — ни одна, ни другая не сделала ни одной видимой ошибки и получали очень хорошие оценки. Я думаю, что, если все будет хорошо, они вдвоем пойдут на Олимпиаду».

«Я им сказала так: «Вам сейчас 22 года, а вид у вас, как у 17-летних девочек. А голова, к счастью, 22-летняя». Они очень хорошо тренируются, слушаются меня, очень стали выразительными и получают удовольствие от своих программ. На Олимпиаде им будет 20, а по уму — 25. Это великолепное сочетание должно мотивировать», — подчеркнула Винер-Усманова.

На турнире, который проходит в Москве, Дина Аверина лидирует после первого дня, а Арина Аверина идет второй.