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Ирина Винер не войдет в президиум объединенной федерации гимнастики

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что не войдет в президиум объединенной Федерации гимнастики России от своего вида спорта.

«Я очень много лет уже мечтаю быть только линейным тренером. Именно линейным тренером. Главный тренер мне еще по душе. Слава Богу, у меня выросли дети, которые могут заменить меня именно на такой работе, как президент. Я, конечно, буду как главный тренер советовать, если меня спросят. Но в президиум от художественной гимнастики не буду входить», — цитирует Винер ТАСС.

Федерация гимнастики России будет создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. Ранее стало известно, что возглавить новую организацию может гендиректор РЖД Олег Белозеров. Эту кандидатуру уже поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Белозеров стал единственным кандидатом на пост.

1 октября пройдет конференция, на которой будет выбраны президент, вице-президенты от каждого вида спорта, а также утвержден состав президиума.

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
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