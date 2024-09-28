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Винер: «Очень не люблю нейтральный статус, я к этому отношусь очень тяжело»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер отметила, что тяжело воспринимает участие российских спортсменов в нейтральном статусе на международных турнирах.

«Красота спасет мир. Художественная гимнастика спасет мир. Это очень красивый вид спорта, который плавно переходит в искусство. Девочки, а теперь и мальчики, с удовольствием приходят тренироваться, заниматься нашим видом спорта. Нас не допускают до международных соревнований, но мы сами проводим крупные турниры. Вот наш тренер Анастасия Близнюк поехала в Китай, подготовила там команду, и они впервые в истории выиграли золотую олимпийскую медаль. Там теперь бум художественной гимнастики среди детей.

А у нас, у России 51 медаль Олимпийских игр, более 400 медалей чемпионатов Европы и мира. Все девочки, которые идут в России в художественную гимнастику, хотят стать именно чемпионками. Да, конечно, надо участвовать сейчас в международных стартах. Но я очень не люблю нейтральный статус, я к этому отношусь очень тяжело. Когда мы выступаем на международных соревнованиях, всегда все кричат: «Россия!». Все болеют за страну. Очень тяжело переходить сейчас на нейтральный статус», — приводит слова Винер Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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