Ирина Роднина прокомментировала снятие сборной Болгарии с групповых упражнений на ЧМ

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» снятие сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира.

«Снятие сборной Болгарии? Слушайте, мы тоже снимались. Мы тоже не ездили на различные чемпионаты. Вспомните, Россия не ездила на чемпионат в Украину. Давайте смотреть на вещи обоюдно», — сказала Роднина «СЭ».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию также отреагировала на информацию о том, что на чемпионате мира будут работать судьи, которые были на Олимпийских играх-2020.

«Ну и что? Какие провокации? Почему мы сразу так считаем. С чего вы взяли, что это провокация? Международная федерация не признала претензии. Регламент работы определяет международная федерация. Да, нам не понравились некоторые вещи, но федерация не дала такой оценки», — добавила Роднина.

На Олимпиаде-2020 в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию. Ранее от участия в турнире отказались сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.