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12 февраля 2025, 16:08

Хоркина отреагировала на уход Винер с поста главного тренера сборной России

Сергей Ярошенко

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на новость об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

«Пока не могу вам прокомментировать эту новость. Хочу лично переговорить с этим легендарным, замечательным и ярким человеком», — цитирует Хоркину Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Министерству спорта РФ, удовлетворил заявление Ирины Винер об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который она занимала с 2021 года.

В октябре 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года.

Источник: Vprognoze.ru
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Ирина Винер-Усманова
Светлана Хоркина
Художественная гимнастика
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