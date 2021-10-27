Губерниев: «Дина Аверина в Париже обязательно станет олимпийской чемпионкой»

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал золотые медали российской художественной гимнастки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю.

У Арины Авериной — серебро в упражнениях с мячом.

«Дина Аверина — чемпионка мира, теперь уже 14-кратная. Проблемы тех, кто не приехал на чемпионат мира, — это их проблемы. Королева художественной гимнастики одна, и это Дина Аверина. Всех с победой, так держать! Не сомневаюсь, что Дина станет еще сильнее, как Алина Кабаева в свое время, которая выиграла золотую медаль в Афинах. Дина Аверина в Париже обязательно станет олимпийской чемпионкой», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Турнир завершится 31 октября.