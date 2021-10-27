Губерниев: «Дина Аверина в Париже обязательно станет олимпийской чемпионкой»
Губерниев прокомментировал победу Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ в Китакюсю
14:46
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал золотые медали российской художественной гимнастки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю.
У Арины Авериной — серебро в упражнениях с мячом.
«Дина Аверина — чемпионка мира, теперь уже 14-кратная. Проблемы тех, кто не приехал на чемпионат мира, — это их проблемы. Королева художественной гимнастики одна, и это Дина Аверина. Всех с победой, так держать! Не сомневаюсь, что Дина станет еще сильнее, как Алина Кабаева в свое время, которая выиграла золотую медаль в Афинах. Дина Аверина в Париже обязательно станет олимпийской чемпионкой», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.
Турнир завершится 31 октября.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю