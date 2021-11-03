Гимнастку Севастьянову заподозрили в романе с Ди Каприо
Каролину Севастьянову заподозрили в романе с Ди Каприо после фото на Мальдивах
11:42
Российскую гимнастку Каролину Севастьянову заподозрили в романе с известным американским актером Леонардо Ди Каприо после того, как она в своем Instagram опубликовала фотографии с отдыха.
Девушка показала снимки, на которых рядом с ней находится мужчина, очень похожий на Ди Каприо.
«Paparazzi», — подписала фото спортсменка.
Подписчики гимнастки также отметили, что мужчина на фото очень похож на известного актера:
«Я подумала, это — Ди Каприо».
«Не одна я вижу Ди Каприо?»
«Это и есть Ди Каприо со своей девушкой».
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