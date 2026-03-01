Гимнастки «Небесной грации» взяли золото на чемпионате России

Гимнастки «Небесной грации» выиграли многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.

Для команды это был дебют на взрослых стартах.

«Что касается нашей команды. Я тоже очень довольна. Это молодая команда, потому что сейчас у нас девочки пришли из юниорок, перешли в сеньорки, и буквально всего месяц они вместе работают. Хотя команды, как мы знаем, Москвы и Санкт-Петербурга уже давно сработались, уже, наверное, год или полтора, может быть, два вместе. Поэтому это молодая команда. Я очень рада за них, что они выступили достойно. Есть, конечно, к чему стремиться, но будем работать дальше. И поздравляю свою команду и тренерский состав. Молодцы девчонки», — приводит «РЕН ТВ» слова олимпийской чемпионки, президента Международной Ассоциации «Небесная грация» Алины Кабаевой.

В финалах отдельных видов сборная Санкт-Петербурга заняла первое место в упражнениях с пятью мячами, а сборная Москвы — первое место в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Чемпионат России второй год проходит по новым правилам. В них артистизм ценится так же высоко, как и отточенность исполнения.