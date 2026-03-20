Гимнастки Ильтерякова и Ковшова заявлены на третий этап Кубка мира в Баку

Восемь российских гимнасток заявлены на третий этап Кубка мира, который пройдет с 17 по 19 апреля в Баку, сообщает ТАСС.

В личном многоборье выступят София Ильтерякова и Арина Ковшова.

В групповых упражнениях на этап в столице Азербайджана заявлены Сабина Байбурина, Мария Федоровцева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко.

На первые два этапа Кубка мира в личных соревнованиях были заявлены Мария Борисова и Ева Кононова.

На чемпионате России, который проходил в Москве в конце февраля — начале марта, Ковшова заняла первое место в личном многоборье, Ильтерякова — второе, Кононова — третье, Борисова — четвертое.

В 2022 году Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отстранила российских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее федерация смягчила санкции, допустив спортсменов в нейтральном статусе.

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