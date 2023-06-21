Гимнастки Аверины планируют выступить в начале августа на турнире в Минске

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины выступят в начале августа на международном турнире «Золотая роза» в Минске.

«Мы планируем дальше развивать художественную гимнастику, как в нашей стране, так и во всем мире, — приводит слова Арины ТАСС. — Что касается спорта, то мы выступим в начале августа в Минске, если успеем подготовиться».

20 июня сестры Аверины получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

Международный турнир по художественной гимнастике «Золотая роза» пройдет в Минске со 2 по 8 августа.