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Сегодня, 11:14

Гимнастки Аверины планируют выступить в начале августа на турнире в Минске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины выступят в начале августа на международном турнире «Золотая роза» в Минске.

«Мы планируем дальше развивать художественную гимнастику, как в нашей стране, так и во всем мире, — приводит слова Арины ТАСС. — Что касается спорта, то мы выступим в начале августа в Минске, если успеем подготовиться».

20 июня сестры Аверины получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

Международный турнир по художественной гимнастике «Золотая роза» пройдет в Минске со 2 по 8 августа.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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