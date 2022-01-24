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«Очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь». Гимнастка Трубникова рассказала о дружбе с Дзюбой

Гимнастка Дарья Трубникова рассказала о дружбе с футболистом Артемом Дзюбой
Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Гимнастка Дарья Трубникова рассказала о знакомстве с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Знаем, что вы в хороших отношениях с экс-капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Поделитесь вашей историей знакомства?

— Да, мы с Артемом в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, общаемся. Познакомились мы в 2019 году, в этом мне помогли Дина и Арина Аверины, они должны были записать с Артемом совместное видео для сборной России по футболу, и пригласили меня пойти с ними, так как я очень хотела познакомиться с Артемом. Я была безумно рада.

Мы познакомились, поболтали, погуляли по базе, футболисты тогда были на сборах в Новогорске, и с того момента мы начали поддерживать общение. Поздравляем друг друга с праздниками и успехами на соревнованиях. Артем очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь, — рассказал Трубникова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/
Артем Дзюба
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