Гимнастка Солдатова вновь поразила. Она попробовала открыть ноутбук ногой, перекинутой через голову

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором похвасталась своей растяжкой.

В видеоролике 21-летняя гимнастка, лежа на кровати на животе попыталась открыть крышку своегой ногой, перекинутой через голову, ей удалось это сделать, но наполовину.