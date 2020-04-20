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Гимнастка Солдатова вновь поразила. Она попробовала открыть ноутбук ногой, перекинутой через голову

16:44
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором похвасталась своей растяжкой.

В видеоролике 21-летняя гимнастка, лежа на кровати на животе попыталась открыть крышку своегой ногой, перекинутой через голову, ей удалось это сделать, но наполовину.

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