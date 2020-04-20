Гимнастка Солдатова вновь поразила. Она попробовала открыть ноутбук ногой, перекинутой через голову
16:44
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором похвасталась своей растяжкой.
В видеоролике 21-летняя гимнастка, лежа на кровати на животе попыталась открыть крышку своегой ногой, перекинутой через голову, ей удалось это сделать, но наполовину.
Из Инстаграм Александры Солдатовой pic.twitter.com/j0bNZZ3kUb— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 20, 2020