Гимнастка Солдатова отреагировала на слухи о конфликте с Ириной Винер-Усмановой
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя спортсменка ответила на вопросы подписчиков.
Один из них был посвящен возможному конфликту Солдатовой с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой.
«У меня никогда не было конфликта с Ириной Александровной», — написала Солдатова.
В феврале 2020-го СМИ сообщали, что гимнастка была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида. Позже эту информацию опровергла сама спортсменка, ее тренер и другие. Солдатова также призналась, что несколько лет болеет булимией.
Солдатова утверждает, что у нее не было конфликта с Ириной Винер-Усмановой pic.twitter.com/WAqxrGxteF— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 2, 2020