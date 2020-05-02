Гимнастка Солдатова отреагировала на слухи о конфликте с Ириной Винер-Усмановой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя спортсменка ответила на вопросы подписчиков.

Один из них был посвящен возможному конфликту Солдатовой с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой.

«У меня никогда не было конфликта с Ириной Александровной», — написала Солдатова.

В феврале 2020-го СМИ сообщали, что гимнастка была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида. Позже эту информацию опровергла сама спортсменка, ее тренер и другие. Солдатова также призналась, что несколько лет болеет булимией.