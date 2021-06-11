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Гимнастка Солдатова опубликовала фото в черных трусиках

15:39
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала подборку фотографий на фоне моря.

23-летняя спортсменка выложила несколько фотографию в черном купальнике и рубашке.

«Море... даже отходить не хочется», — написала девушка.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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