Гимнастка Солдатова опубликовала фото в черных трусиках
15:39
Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала подборку фотографий на фоне моря.
23-летняя спортсменка выложила несколько фотографию в черном купальнике и рубашке.
«Море... даже отходить не хочется», — написала девушка.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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